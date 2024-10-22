Четверо пострадали при жесткой посадке вертолета в нижегородском лесу

Четыре человека пострадали при жесткой посадке вертолета санитарной авиации в Нижегородской области. Об этом сообщили в МЧС России.

Уточняется, что раненым оказали медицинскую помощь. Это пилот, два медработника и находившийся на борту пациент. Второй пилот травм не получил.

В ведомстве отметили, что людей эвакуировали из поврежденного воздушного судна на носилках и доставили в карету скорой помощи. Перевозку пострадавших осуществляют двумя вертолетами и наземным санитарным транспортом. Они будут доставлены в нижегородскую больницу.

Предварительной причиной происшествия называется неисправность одного из двигателей вертолета.