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Четверо пострадали при жесткой посадке вертолета в нижегородском лесу

Предварительная причина жесткой посадки вертолета - неисправность одного из двигателей.
Игнат Далакян 2024-10-22 16:30:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Четыре человека пострадали при жесткой посадке вертолета санитарной авиации в Нижегородской области. Об этом сообщили в МЧС России.

Уточняется, что раненым оказали медицинскую помощь. Это пилот, два медработника и находившийся на борту пациент. Второй пилот травм не получил.

В ведомстве отметили, что людей эвакуировали из поврежденного воздушного судна на носилках и доставили в карету скорой помощи. Перевозку пострадавших осуществляют двумя вертолетами и наземным санитарным транспортом. Они будут доставлены в нижегородскую больницу.

Предварительной причиной происшествия называется неисправность одного из двигателей вертолета.

#вертолет #Нижегородская область #происшествие #пострадавшие #жесткая посадка
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