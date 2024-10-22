Телеведущий Андрей Егоршев скончался в Италии

Российский теле-и радиоведущий Андрей Егоршев скончался в Италии. Ему было 59 лет. О смерти Андрея Егоршева сообщила его жена Мария.

«Пока, Андрюша. Пока, любимый! Мне будет очень тебя не хватать. Невозможно поверить... Спасибо, что ты был в моей жизни», - написала супруга телеведущего на своей странице в Facebook* (признана экстремистской и запрещена в России).

Сердце Андрея Егоршева остановилось 19 октября. Причина смерти не уточняется.

Телеведущий считается одним из «отцов» жанра «обзор прессы». С 1992 по 1999 год он вел популярную программу «Пресс-экспресс», сотрудничал с различными теле- и радиокомпаниями. Егоршев также преподавал в одном из российских вузов. С 2015 года он преимущественно занимался предпринимательством. В последние годы телеведущий жил в Ламеции-Терме.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.