МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2025 году

Минимальный размер оплаты труда в следующем году увеличится на 16,6%.
Алексей Курильченко 2024-10-22 15:33:34
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Государственная дума России приняла сразу во всех чтениях законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2025 году этот показатель составит 22 440 рублей, что на 16,6% больше, чем в этом году.

«В связи с этим законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2025 г. в сумме 22 440 рублей (рост 16,6%). Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 48%. Медианная заработная плата за 2023 год, по данным Росстата, составляет 46 751 рубль», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В тексте записки отметается, что реализация законопроекта позволит увеличить заработную плату около 4,2 миллиона работников. Также подчеркивается, что закон направлен на повышение МРОТ в 2030 году на величину не менее 35 тысяч рублей, что в два раза превысит показатель 2023 года.

#законопроект #Госдума РФ #МРОТ #оплата труда
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 