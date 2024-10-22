Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2025 году

Государственная дума России приняла сразу во всех чтениях законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2025 году этот показатель составит 22 440 рублей, что на 16,6% больше, чем в этом году.

«В связи с этим законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2025 г. в сумме 22 440 рублей (рост 16,6%). Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 48%. Медианная заработная плата за 2023 год, по данным Росстата, составляет 46 751 рубль», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В тексте записки отметается, что реализация законопроекта позволит увеличить заработную плату около 4,2 миллиона работников. Также подчеркивается, что закон направлен на повышение МРОТ в 2030 году на величину не менее 35 тысяч рублей, что в два раза превысит показатель 2023 года.