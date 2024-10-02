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«Хезболла» нанесла удар по живой силе Израиля в Ливане

Среди военнослужащих ЦАХАЛ есть убитые и раненые.
Карина Тазетдинова 2024-10-02 21:31:40
© Фото: Stringer, Global Look Press

Боевики «Хезболла» нанесли удар по скоплению израильской армии и ведут бой возле поселений Одайсе и Маскафааном, сообщила пресс-служба ливанского движения.

«Бойцы исламского сопротивления выпустили направленную ракету по группе вражеских сил между Одайсе и Маскафааном. Среди них есть убитые и раненые», - следует из сообщения пресс-службы.

Согласно их сведениям, удары продолжаются, у израильской армии есть убитые и раненые.

Ранее столкновение «Хезболлы» с пехотой ЦАХАЛ произошло на юге Ливана в том же населенном пункте Одайсе. Тогда у армий произошла перестрелка.

#Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #Одайсе
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