«Хезболла» нанесла удар по живой силе Израиля в Ливане

Боевики «Хезболла» нанесли удар по скоплению израильской армии и ведут бой возле поселений Одайсе и Маскафааном, сообщила пресс-служба ливанского движения.

«Бойцы исламского сопротивления выпустили направленную ракету по группе вражеских сил между Одайсе и Маскафааном. Среди них есть убитые и раненые», - следует из сообщения пресс-службы.

Согласно их сведениям, удары продолжаются, у израильской армии есть убитые и раненые.

Ранее столкновение «Хезболлы» с пехотой ЦАХАЛ произошло на юге Ливана в том же населенном пункте Одайсе. Тогда у армий произошла перестрелка.