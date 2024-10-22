Четыре жителя получили ранения при обстрелах ВСУ Донецкой республики

За минувшие сутки территория Донецкой Народной Республики подвергалась обстрелам со стороны украинских боевиков 28 раз. При этих обстрелах противник выпустил 81 различный боеприпас.

«Двадцать восемь вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», - уточнили в представительстве ДНР в СЦКК (Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

При этом все обстрелы произошли на Горловском направлении. В ведомстве уточнили, что были ранены четыре мирных жителя.

Также от действий ВСУ повреждения получили четыре жилых дома, четыре автомобиля и два объекта гражданской инфраструктуры.