МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Четыре жителя получили ранения при обстрелах ВСУ Донецкой республики

Украинские националисты обстреляли Донецкую республику 81 боеприпасом, при этом четыре мирных жителя получили ранения.
Дарина Криц 2024-10-22 01:22:44
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости

За минувшие сутки территория Донецкой Народной Республики подвергалась обстрелам со стороны украинских боевиков 28 раз. При этих обстрелах противник выпустил 81 различный боеприпас.

«Двадцать восемь вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», - уточнили в представительстве ДНР в СЦКК (Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

При этом все обстрелы произошли на Горловском направлении. В ведомстве уточнили, что были ранены четыре мирных жителя.

Также от действий ВСУ повреждения получили четыре жилых дома, четыре автомобиля и два объекта гражданской инфраструктуры.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #мирные жители #сцкк #обстрелы всу #Горловское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 