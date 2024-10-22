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В РАН объяснили намерение лишить права голоса русских на выборах в Эстонии

Запрет на возможность голосовать - очевидная дискриминация, но в ЕС уже давно закрывают глаза на проявления русофобии в Эстонии, отметил Владимир Оленченко.
Алексей Курильченко 2024-10-22 12:01:14
© Фото: Sergei Stepanov XinHua Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Инициатива о лишении права голоса граждан РФ на муниципальных выборах в Эстонии исходит от партий, которые не получают достаточное количество голосов в регионах, где превалирует русское население. Такие партии подготавливают себе почву, чтобы лучше выступить на предстоящих выборах. Об этом «Звезде» рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Это должно интересовать партии, которые не имеют поддержки на местах. Выборы не скоро - видимо, какая-то партия пытается подготовить себе будущее и понимает, что в районах компактного проживания российского населения не сможет получить большинство голосов. Это может волновать партию реформистов или "Эстонию 200", которая очень неудачно выступила на выборах в европарламент в 2024 году», - заявил Оленченко.

Эксперт отметил, что запрет является дискриминационным, но это не волнует как эстонские власти, так и Европу. Он сказал, что подавляющее большинство эстонских партий в парламенте выступают за запрет преподавания русского языка. При этом Евросоюз уже давно закрывает глаза на подобные проявления русофобии в Эстонии.

Напомним, что портал эстонского гостелерадио ERR сообщил о том, что в парламент уже внесено предложение о лишении права голоса на муниципальных выборах для граждан РФ и лиц без гражданства. Инициаторы отметили, что право голоса на местных выборах необходимо оставить только гражданам Эстонии и стран, с которыми заключены ратифицированные парламентом международные соглашения. Отметим, что до муниципальных выборов в Эстонии осталось менее года.

#Выборы #эстония #ИМЭМО РАН #наш эксклюзив #Владимир Оленченко
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