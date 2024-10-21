Морпехи рассказали, как «Ураган» выбивает врага на Южно-Донецком направлении

На Южно-Донецком направлении по позициям ВСУ мощно бьют ракетные системы залпового огня «Ураган». После предварительной обработки артиллеристами-тихоокеанцами, пехоте легко брать вражеские укрепления. Современные средства воздушной разведки и боевой опыт расчетов позволяют наносить из системы залпового огня практически точечные удары. Перейти в боевое положение и навестись - дело нескольких минут. На уничтожение цели - вместе с пристрелочным - требуется три-четыре боеприпаса.

«Приезжаем, разворачиваемся, дают координаты, высчитываем угол и по координатам отрабатываем.Чаще всего цели - скопления противника, бывают склады. РЭБ уничтожали, легкобронированную технику уничтожали», - рассказал оператор- наводчик БМ РСЗО «Ураган» с позывным Алек.

Воздушная разведка в режиме онлайн корректирует огонь и фиксирует уничтожение пункта временной дислокации украинских формирований за два десятка километров от линии соприкосновения. Уже выполнив задачу, приходится действовать еще быстрее. Враг постоянно выслеживает нашу реактивную артиллерию.

«Существуют наблюдательные пункты, которые видят пуски ракет, поскольку реактивная струя оставляет большой след, его видно издалека. После стрельбы у нас время идет на секунды», - рассказал командир БМ РСЗО «Ураган» с позывным Лютый.

Работая по тыловым районам камчатские артиллеристы лишают передовые вражеские отряды подкрепления, техники и боеприпасов, оказывая мощную поддержку нашим штурмовым подразделениям. Командир боевой машины Лютый здесь с самого начала спецоперации. Заметил, что противник изменился.

«Старые составы выбиты давно, приходят новобранцы - плохообученные, мотивации никакой и если артиллерия отработала хорошо, то пехотой выбивается противник легко и массово сдается в плен», - рассказал Лютый.

Водитель с позывным Дед свой 20-тонный тягач называет то зверем то ласточкой. Машину поддерживает в идеальном состоянии - от этого зависят жизни товарищей. У машины есть пятый член экипажа - кот Виталий. Он вырос в боевой машине - хоть и черный, но приносит удачу.

Очередной переезд совсем скоро. Для безопасности артиллеристы постоянно меняют огневые позиции и районы ожидания. А теперь еще и двигаются вперед вместе с наступающими подразделениями.

За минувшие сутки противник в зоне ответственности группировки «Восток» потерял 115 боевиков убитыми и раненными. Среди пораженной техники - самоходки Paladin, Caesar и «Богдана».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов