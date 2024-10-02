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Вильфанд объяснил причины аномальных песчаных бурь в России

По словам метеоролога, такая редкая ситуация сложилась из-за отсутствия осадков.
Карина Тазетдинова 2024-10-02 18:28:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Причины такого крайне редкого явления в России, как песчаные бури, заключаются в аномальной сентябрьской погоде, сообщил «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Нечасто встречающаяся ситуация. Она объясняется вот чем - сентябрь был просто аномальным месяцем. Я сейчас говорю о Москве, но на самом деле будут данные по другим станциям. В Москве был самый жаркий сентябрь», - заявил эксперт.

По словам метеоролога, сентябрь в Москве был самым жарким за весь период наблюдения, начиная с 1879 года. Вильфанд объяснил это необычайное явление тем, что столица находилась в теплой части антициклона. Помимо этого, Москва беспрепятственно прогревалась из-за отсутствия облаков. Все это привело к отсутствию осадков в регионе.

За первые сентябрьские дни выпало около 0,2 миллиметра в столице, что очень мало. Такая же участь настигла и другие регионы, в частности Белгородскую, Курскую и Ростовскую области.

«В Москве за первые 26 дней - 0,2 миллиметра. Трудно представить - слезы, да и только», - отметил эксперт.

Вильфанд отметил, что такое явление для России аномально. Чаще песчаные бури встречаются в южных регионах - Сахара, Китай, Центральная Азия, - где преобладают пустыни.

#Москва #Погода #осадки #Роман Вильфанд #наш эксклюзив #Песчаные бури
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