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Путин и Собянин выпили по чашке кофе в индустриальном парке «Руднево»

Приезд президента в «Руднево» приурочен ко Дню среднего профессионального образования.
Елизавета Кондрикова 2024-10-02 17:33:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин выпили по чашке кофе в ходе посещения индустриального парка «Руднево», перед этим глава государства осмотрел новый большой комплекс, в котором студенты московских колледжей будут проходить практику.

Президент назвал вкусным приготовленный ему эспрессо, а после поинтересовался у сделавшего кофе студента, как его зовут, и поблагодарил за напиток.

Приезд Путина в «Руднево» приурочен ко Дню среднего профессионального образования. В ходе посещения российский лидер среди прочего осмотрел лабораторию точных цифровых измерений и участок сборки БПЛА, говорится в пресс-релизе на сайте Кремля. Также он заслушал презентацию министра просвещения Сергея Кравцова о развитии среднего профессионального образования в нашей стране.

#студенты #Владимир Путин #Сергей Собянин #кофе #среднее профессиональное образование #руднево
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