Путин и Собянин выпили по чашке кофе в индустриальном парке «Руднево»

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин выпили по чашке кофе в ходе посещения индустриального парка «Руднево», перед этим глава государства осмотрел новый большой комплекс, в котором студенты московских колледжей будут проходить практику.

Президент назвал вкусным приготовленный ему эспрессо, а после поинтересовался у сделавшего кофе студента, как его зовут, и поблагодарил за напиток.

Приезд Путина в «Руднево» приурочен ко Дню среднего профессионального образования. В ходе посещения российский лидер среди прочего осмотрел лабораторию точных цифровых измерений и участок сборки БПЛА, говорится в пресс-релизе на сайте Кремля. Также он заслушал презентацию министра просвещения Сергея Кравцова о развитии среднего профессионального образования в нашей стране.