ВСУ атаковали дронами грузовики на белгородской трассе, водитель погиб

ВСУ атаковали два грузовых автомобиля в Белгородской области, погиб водитель одной из машин, водитель второго грузовика ранен. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«На участке автодороги Белгород - Шебекино - Волоконовка два FPV-дрона атаковали движущиеся по дороге два грузовых автомобиля», - написал Гладков у себя в Telegram.

По его словам, пострадавший водитель был доставлен в больницу с минно-взрывной раной и ушибом головы, его уже отпустили домой. Информация о последствиях уточняется.

Губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Накануне Гладков сообщил о вражеском обстреле села Тишанка, в результате которого повреждения получили мемориал, храм и Дом культуры. Пострадавших нет, добавил он.