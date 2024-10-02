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ВСУ атаковали дронами грузовики на белгородской трассе, водитель погиб

Водитель второго грузовика получил ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Елизавета Кондрикова 2024-10-02 16:50:17
© Фото: vvgladkov, Telegram

ВСУ атаковали два грузовых автомобиля в Белгородской области, погиб водитель одной из машин, водитель второго грузовика ранен. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«На участке автодороги Белгород - Шебекино - Волоконовка два FPV-дрона атаковали движущиеся по дороге два грузовых автомобиля», - написал Гладков у себя в Telegram.

По его словам, пострадавший водитель был доставлен в больницу с минно-взрывной раной и ушибом головы, его уже отпустили домой. Информация о последствиях уточняется.

Губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Накануне Гладков сообщил о вражеском обстреле села Тишанка, в результате которого повреждения получили мемориал, храм и Дом культуры. Пострадавших нет, добавил он.

#в стране и мире #белгородская область #грузовики #погибший #Вячеслав Гладков #обстрел всу
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