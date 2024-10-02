Путин освободил от ответственности проходящих военную службу подсудимых

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Нововведение дополняет положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ.

Мобилизованных обвиняемых, а также добровольцев, подписавших контракты с Министерством обороны России, будут освобождать от ответственности на стадии судебного процесса. Закон также коснется осужденных, в отношении которых приговор уже вынесен судом, но еще не вступил в силу.

Между тем, если осужденный во время военной службы совершит новое преступление, суд назначит ему наказание.

Ранее нижняя и верхняя палаты российского парламента одобрили соответствующие документы.