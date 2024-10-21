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На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7

Примерно в 122 километрах от Петропавловска-Камчатского в Авачинском заливе зафиксировано землетрясение.
Дарина Криц 2024-10-21 02:39:19
© Фото: © Guo Feizhou XinHua Global Look Press

На Камчатке произошло небольшое землетрясение, его магнитуда составила 4,7. По сведениям Камчатского филиала Геофизической службы РАН, подземные толчки зафиксированы в Авачинском заливе Тихого океана, что находится на расстоянии 122-124 километров от Петропавловска-Камчатского.

«Магнитуда в эпицентре составила 4,7. По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки могли ощущаться силой до трех баллов», - уточнили специалисты.

Местные жители в комментариях начали делиться ощущениями после произошедшего сейсмособытия. Один из них написал, что здание затрещало в одном из районов «Горизонт», другая женщина указала, что скрипела мебель у Камчаткоммунпроект. Еще ряд комментаторов сообщили, что не почувствовали никаких подземных толчков.

В то же время сейсмослужбами уточнялось, что жертв и разрушений нет, равно как и угрозы цунами.

#Камчатка #землетрясение #Магнитуда #сейсмологи #камчаткий край
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