На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7

На Камчатке произошло небольшое землетрясение, его магнитуда составила 4,7. По сведениям Камчатского филиала Геофизической службы РАН, подземные толчки зафиксированы в Авачинском заливе Тихого океана, что находится на расстоянии 122-124 километров от Петропавловска-Камчатского.

«Магнитуда в эпицентре составила 4,7. По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки могли ощущаться силой до трех баллов», - уточнили специалисты.

Местные жители в комментариях начали делиться ощущениями после произошедшего сейсмособытия. Один из них написал, что здание затрещало в одном из районов «Горизонт», другая женщина указала, что скрипела мебель у Камчаткоммунпроект. Еще ряд комментаторов сообщили, что не почувствовали никаких подземных толчков.

В то же время сейсмослужбами уточнялось, что жертв и разрушений нет, равно как и угрозы цунами.