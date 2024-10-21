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Экс-вокалист Iron Maiden Пол Ди'Анно умер в возрасте 66 лет

Бывший солист культовой группы Iron Maiden скончался у себя дома в Солсбери.
Игнат Далакян 2024-10-21 20:25:01
© Фото: imago stock&people Globallookpress

Бывший вокалист хеви-метал группы Iron Maiden Пол Ди’Анно умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщил портал loudersound.

«От имени его семьи Conquest Music с прискорбием подтверждает смерть Пола Эндрюса, известного как Пол Ди'Анно», - говорится в сообщении.

Уточняется, что артист скончался у себя дома в Солсбери. Причина смерти не указывается.

В составе культового коллектива Пол Эндрюс (его настоящее имя) выступал с 1978 года. Покинул группу в 1982 году из-за наркотической зависимости. Позже вокалист начал сольную карьеру.

С 2023 года Пол Ди’Анно не мог самостоятельно передвигаться. Однако, это не мешало ему выступать, сидя в инвалидном кресле. За полтора года артист смог дать более 100 концертов.

#Трагедия #группа #хэви-метал #Iron Maiden #Пол Ди’Анно
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