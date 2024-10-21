Психолог объяснила разницу между хандрой и настоящей депрессией

Во время осенней хандры может наблюдаться упадок сил, ухудшение настроения и снижение работоспособности. Почему осенью может наступить такое состояние и как с ним бороться, рассказала «360» клинический психолог Ирина Пирогова.

По ее словам, хандра - это состояние неклинического расстройства, способное влиять на психическое, физическое и эмоциональное состояние. Отмечается, что это не заболевание, но может повлиять на качество жизни.

По словам специалиста, состояние человека зависит от его темперамента. Особенно подвержены осенней хандре люди, склонные к пессимизму и меланхолии.

«Больше всего осенней хандре подвержены меланхолики. Они погружаются в свои мысли и начинают депрессивно смотреть на вещи», - отметила Пирогова.

Также в группу риска входят те, кто испытывает стресс или усталость. В таком случае человек становится более чувствительным к внешним воздействиям. При этом даже незначительные неприятности могут вызывать негативные эмоции.

Ирина Пирогова также рассказала, что существует несколько способов, чтобы справиться с этим состоянием. Один из них - прогулка на свежем воздухе. Психолог объяснила, что даже если за окном пасмурная погода, то прогулка поможет получить дозу витамина D, что улучшит настроение. Кроме того, перебороть плохое настроение поможет занятие спортом. Физическая активность выработает в организме эндорфины, которые являются гормонами радости. Психолог также посоветовала чаще общаться с близкими людьми, найти новое хобби или на крайний случай обратиться к специалисту, если приходит осознание того, что самостоятельно с осенней хандрой не справиться.

Специалист также призвала не путать осеннюю хандру с депрессией. Она объяснила, что это два разных состояния, которые могут иметь схожие симптомы. Тем не менее, по ее словам, они имеют разную природу и требуют разного подхода к лечению.

«Обычно хандра проходит, а депрессия - нет. При осенней хандре вас может порадовать выпавший первый снег, а при депрессии не радует ничего», - сказала Пирогова.

Она отметила, что настоящая депрессия, в отличие от хандры, является психическим расстройством и может иметь серьезные последствия для здоровья человека. В этом случае необходимо обращаться к врачу-психиатру или психотерапевту.

Ранее психолог Михаил Хорс предупредил о возможных колебаниях настроения весной. По словам специалиста, в это время года возможны эмоциональные колебания и легкая хандра.