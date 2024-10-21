Под Ростовом обнаружили ферму, где держали в рабстве 18 человек

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов освободили из рабства шесть человек. В регионе обнаружили ферму, в которой держали в неволе 18 пленников.

По данным «360», их избивали и заставляли поклоняться рабовладельцу. Кроме того, пострадавшим нужно было называть его Раджа.

Отмечается, что официальных комментариев по поводу произошедшего пока не дали.

Ферму, где шестерых человек освободили из трудового рабства, обнаружили в одном из поселков в Аксайском районе Ростовской области. В небольших хижинах проживали как мужчины, так и женщины. Условия были крайне тяжелыми - они спали на матрасах на полу, а кругом царила антисанитария.

Освобожденные подали заявления в полицию. Остальные предпочли остаться на ферме, поскольку у них не осталось родных и средств к существованию.