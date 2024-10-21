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Путин дал капитану ФК «Зенит» Дугласу Сантосу российское гражданство

Дуглас Сантос играет в составе санкт-петербургского «Зенита» с 2019 года и является капитаном команды.
Игнат Далакян 2024-10-21 15:30:26
© Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Защитник футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Предоставить гражданство РФ Дугласу Сантосу», - говорится в тексте документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Футболист играет в санкт-петербургском «Зените» с 2019 года и является капитаном команды. В составе клуба спортсмен стал пятикратным победителем чемпионата России и Суперкубка страны. Помимо этого, Сантос дважды выиграл Кубок России.

До этого Дуглас Сантос играл в сборной Бразилии, в составе которой одержал победу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

#Спорт #в стране и мире #Зенит #футболист #гражданство рф
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