Путин дал капитану ФК «Зенит» Дугласу Сантосу российское гражданство

Защитник футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Предоставить гражданство РФ Дугласу Сантосу», - говорится в тексте документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Футболист играет в санкт-петербургском «Зените» с 2019 года и является капитаном команды. В составе клуба спортсмен стал пятикратным победителем чемпионата России и Суперкубка страны. Помимо этого, Сантос дважды выиграл Кубок России.

До этого Дуглас Сантос играл в сборной Бразилии, в составе которой одержал победу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.