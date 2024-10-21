МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФСБ задержала группу незаконных золотодобытчиков в Челябинской области

В ходе обысков у задержанных найдено золото на сумму более 300 миллионов рублей.
Алексей Курильченко 2024-10-21 12:09:47
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Челябинской области членов межрегиональной преступной группы, которая занималась незаконной добычей золота в нескольких регионах РФ. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по факту незаконного оборота драгоценных металлов в крупном размере.

В ходе обысков у фигурантов дела изъято более 41 килограмма золота на сумму около 300 миллионов рублей. Драгоценный металл хранился как в виде самородков, так и кустарно изготовленных слитков. Также найдено оборудование для добычи золота.

Установлено, что незаконно добытые драгметаллы сбывались в Екатеринбурге. Правоохранители проводят следственные действия для закрепления законодательной базы, а также установления других фактов противоправной деятельности.

#в стране и мире #Челябинская область #ФСБ РФ #Задержание #золото
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 