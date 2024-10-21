ФСБ задержала группу незаконных золотодобытчиков в Челябинской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Челябинской области членов межрегиональной преступной группы, которая занималась незаконной добычей золота в нескольких регионах РФ. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по факту незаконного оборота драгоценных металлов в крупном размере.

В ходе обысков у фигурантов дела изъято более 41 килограмма золота на сумму около 300 миллионов рублей. Драгоценный металл хранился как в виде самородков, так и кустарно изготовленных слитков. Также найдено оборудование для добычи золота.

Установлено, что незаконно добытые драгметаллы сбывались в Екатеринбурге. Правоохранители проводят следственные действия для закрепления законодательной базы, а также установления других фактов противоправной деятельности.