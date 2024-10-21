Трое жителей Новой Таволжанки пострадали при обстреле ВСУ

Трое жителей села Новая Таволжанка Белгородской области пострадали в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, двое мужчин получили осколочные ранения, женщина получила минно-взрывную травму и ранение ноги. Пострадавших доставили в Шебекинскую ЦРБ, после чего мужчин направили в городскую больницу №2.

Также в селе зафиксированы повреждения восьми частных домов, производственного помещения одного из предприятий, а также 10 автомобилей.

Повреждения в результате обстрелов выявлены и в других населенных пунктах региона. В Шебекино произошло возгорание сарая, а также повреждены 10 частных домов. В селе Вознесеновка пострадали пять автомобилей из-за попадания снаряда в дорожное полотно, а также повреждены остекление и фасад сельскохозяйственного предприятия.