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Трое жителей Новой Таволжанки пострадали при обстреле ВСУ

Двое пострадавших доставлены в городскую больницу с осколочными ранениями.
Алексей Курильченко 2024-10-21 11:39:21
© Фото: vvgladkov, Телеграм

Трое жителей села Новая Таволжанка Белгородской области пострадали в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, двое мужчин получили осколочные ранения, женщина получила минно-взрывную травму и ранение ноги. Пострадавших доставили в Шебекинскую ЦРБ, после чего мужчин направили в городскую больницу №2.

Также в селе зафиксированы повреждения восьми частных домов, производственного помещения одного из предприятий, а также 10 автомобилей.

Повреждения в результате обстрелов выявлены и в других населенных пунктах региона. В Шебекино произошло возгорание сарая, а также повреждены 10 частных домов. В селе Вознесеновка пострадали пять автомобилей из-за попадания снаряда в дорожное полотно, а также повреждены остекление и фасад сельскохозяйственного предприятия.

#белгородская область #Обстрел #пострадавшие #Вячеслав Гладков #новая таволжанка
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