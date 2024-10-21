В США умер готовивший госпереворот в Турции Фетхуллах Гюлен

Глава объявленной в Турции террористической организации FETO проповедник Фетхуллах Гюлен умер в США в возрасте 83 лет. Об этом сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на племянника проповедника.

«Анкара явно располагает этой информацией: Фетхуллах Гюлен мертв», - сообщил Эбуселеме Гюлен в соцсетях.

Отмечается, что последние годы жизни Гюлен страдал от почечной недостаточности и диабета, а также деменции. С 1999 года он жил в штате Пенсильвания, США. Он умер во время лечения в клинике.

Гюлена власти Турции называют одним из главных идеологов попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года - эти события известны как турецкий военный путч. 15 июля группа боевиков пошла на штурм отеля, где отдыхал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Утром следующего дня начался штурм президентского дворца с применением истребителей и танков.

Анкара обвиняет в произошедшем организацию Гюлена, которая оказала давление на турецких военных. Попытка переворота обернулась провалом - правоохранители и военные задержали около 3 000 мятежников, в том числе и их предполагаемого лидера, бывшего главнокомандующего ВВС Турции генерала Акына Озтюрка. Малая часть бунтовщиков, в том числе и Гюлен, сбежали из Турции.

Гюлен также обвиняется в организации убийства российского посла в Турции Андрея Карлова. Его застрелили в декабре 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Убийца - полицейский Мевлют Алтынташ - ликвидирован на месте.