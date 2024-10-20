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Сын Кости Цзю проиграл россиянину Муртазалиеву в бою за титул IBF

В прошлом поединке Тим Цзю не смог отстоять титул чемпиона мира по версии WBO.
Владимир Рубанов 2024-10-20 07:55:25
© Фото: IMAGO Tom Hogan - Hoganphotos, Global Look Press

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю Тим проиграл нокаутом бой за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) россиянину Бахраму Муртазалиеву. Поединок прошел в Орландо, штат Флорида, США.

Этой был бой в весовой категории до 69,9 килограммов. 31-летний Муртазалиев победил техническим нокаутом в третьем раунде и продлил свою победную серию до 23 поединков.

Проживающий в США Муртазалиев впервые защитил титул чемпиона мира. В течение боя он нанес 67 ударов, а Цзю - 37.

На счету 29-летнего Тимофея Цзю 24 победы в 26 боях на профессиональном ринге. Он выступает за Австралию.

Цзю проиграл во второй раз подряд. В прошлом поединке он не смог отстоять титул чемпиона мира по версии WBO.

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