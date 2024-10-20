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За ночь 110 украинских беспилотников уничтожены над регионами России

Один дрон был перехвачен и уничтожен над территорией Подмосковья.
2024-10-20 07:24:56
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 110 украинских беспилотников над регионами России.

«43 БПЛА над Курской областью, 27 – над Липецкой, 18 - над Орловской, 8 – над Нижегородской», - уточнило оборонное ведомство.

Еще семь вражеских дронов было сбито в небе над Белгородской областью, шесть БПЛА - над Брянской и один дрон уничтожен над территорией Московской области, сообщает Минобороны России. 

В военном ведомстве также отметили, что националисты для атаки использовали беспилотники самолетного типа.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны #ВСУ #дроны #атака #средства пво
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