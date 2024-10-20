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Связистов группировки войск «Запад» наградили в зоне спецоперации

Командующий поблагодарил военнослужащих за самоотверженную ратную службу.
2024-10-20 06:27:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Отличившиеся в ходе специальной военной операции военнослужащие войск связи группировки войск «Запад» получили награды. Кадры их вручения опубликовало Минобороны России в День военного связиста.

Награды вручил командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев. Военные связисты заслужили государственные и ведомственные награды за свое мужество, отвагу и самоотверженность.

На специалистах группировки войск «Запад» лежит задача бесперебойного обеспечения командования, воинских частей и подразделений всеми видами связи: защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью.

Связисты поддерживают непрерывность и оперативность управления войсками на высоком уровне и нередко рискуют жизнью. От их работы во многом зависит успех боевых действий.

Командующий группировкой поблагодарил связистов за самоотверженную ратную службу и пожелал им крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества. Сразу после награждения они вернулись к выполнению своих задач.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #связисты #награждение #День военного связиста #группировка войск запад
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