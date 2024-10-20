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NBC: семь человек погибли из-за обрушения причала в США

Всего в воде оказались по меньшей мере 20 человек.
Елизавета Кондрикова 2024-10-20 04:44:13
© Фото: Jens BÃttner, dpa Globallookpress

По меньшей мере семеро человек считаются погибшими в результате обрушения причала на острове Сапело у побережья штата Джорджия в США, сообщает телеканал NBC. Инцидент произошел в субботу 19 октября.

По данным телеканала, всего в воде оказались не менее 20 человек, количество пострадавших на данный момент неизвестно. Продолжаются поисково-спасательные операции, для них привлекли лодки и вертолеты. Правоохранительные органы проведут расследование случившегося.

В связи с трагедией губернатор штата Брайан Кемп выпустил заявление, в котором сообщил, что он, его супруга и дети «разбиты горем». Уточняется, что в этот день на острове проводилось ежегодное празднование Дня культуры.

#обрушение #сша #жертвы #штат джорджия
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