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Трое детей погибли на пожаре в Тульской области

Родителей в момент пожара в доме не было, причины возгорания пока не установлены.
Ян Брацкий 2024-10-20 04:25:41
© Фото: mchs_official, Telegram © Видео: mchs_official, Telegram

Трое детей погибли на пожаре в Тульской области. Трагедия произошла в деревне Демидовка, где загорелся частный дом, сообщила пресс-служба МЧС России.

После тушения огня пожарные обнаружили на пепелище тела девочки 8 лет и мальчиков 3 и 4 лет.

Как сообщили в МЧС, родителей на момент пожара в доме не было. Строение также не было оборудовано пожарным извещателем.

Открытое горение пожарные ликвидировали на площади в 48 квадратных метров. На месте работали 15 человек личного состава и 6 единиц техники.

Точная причина пожара не известна. Дознаватели приступят к расследованию в ближайшее время.

#пожар #дети #Тульская область #Трагедия #МЧС России
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