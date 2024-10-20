Трое детей погибли на пожаре в Тульской области. Трагедия произошла в деревне Демидовка, где загорелся частный дом, сообщила пресс-служба МЧС России.

После тушения огня пожарные обнаружили на пепелище тела девочки 8 лет и мальчиков 3 и 4 лет.

Как сообщили в МЧС, родителей на момент пожара в доме не было. Строение также не было оборудовано пожарным извещателем.

Открытое горение пожарные ликвидировали на площади в 48 квадратных метров. На месте работали 15 человек личного состава и 6 единиц техники.

Точная причина пожара не известна. Дознаватели приступят к расследованию в ближайшее время.