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Российские бойцы рассказали, как по всем фронтам теснят боевиков ВСУ

Наши военные последовательно прорывают оборону врага.
Виталий Акиньшин 2024-10-20 22:16:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Боевые действия на этой неделе продолжались в Донбассе по всему фронту. Сейчас продвижение идет как в районе Селидово, так и на подступах к Покровску. Там наши военные последовательно прорывают оборону врага. Меняется ситуация и на юге. После освобождения Угледара и разгрома 72-ой бригады ВСУ в движение пришел участок фронта на стыке Запорожской области и ДНР. На прошлой неделе там очистили от националистов населенный пункт Золотая Нива. Теперь же ВС РФ движутся в направлении Великой Новоселки - последний крупный пункт, остающийся под контролем ВСУ в этой части Донбасса.

Развивается наступление и в Курской области. Противника выдавливают с занятых территорий. И тут главная особенность сейчас в том, что Киев в начале августа сделал ставку на маневренные группы на колесной бронетехнике. Они могли быстро по бездорожью идти на прорыв и появляться в нашем приграничье то тут, то там.

И вот на смену летнему зною пришла осень, дожди и распутица. Чернозем размок, и техника в нем вязнет. Теперь, двигаться боевики могут только по асфальтированным дорогам, которые находятся под нашим полным огневым контролем.

Подробнее о том, как российские военные уничтожают врага, смотрите в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#ВС РФ #ДНР #Донбасс #прорыв #Курская область #СВО
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