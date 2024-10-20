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Актер из фильма «Женитьба Бальзаминова» Анатолий Гридин скончался

Заслуженный артист РСФСР умер на 95-м году жизни.
Карина Тазетдинова 2024-10-20 19:46:20
© Фото: Marcus Brandt, dpa, Global Look Press

Сегодня ночью умер актер, артист балета, заслуженный артист РСФСР Анатолий Гридин на 95-м году жизни.

«Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Васильевича, его друзьям и ученикам», - следует из сообщения Мариинского театра.

Коллеги отмечают его блистательный характерный танец и мастерство пластической пантомимы. По их словам, он был артистом, который сочетал классический академизм с невероятной актерской выразительностью.

Кроме того, Анатолий Гридин снялся в таких советских фильмах, как «Анюта» и «Женитьба Бальзаминова».

#Мариинский театр #Женитьба Бальзаминова #Анатолий Гридин
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