Актер из фильма «Женитьба Бальзаминова» Анатолий Гридин скончался

Сегодня ночью умер актер, артист балета, заслуженный артист РСФСР Анатолий Гридин на 95-м году жизни.

«Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Васильевича, его друзьям и ученикам», - следует из сообщения Мариинского театра.

Коллеги отмечают его блистательный характерный танец и мастерство пластической пантомимы. По их словам, он был артистом, который сочетал классический академизм с невероятной актерской выразительностью.

Кроме того, Анатолий Гридин снялся в таких советских фильмах, как «Анюта» и «Женитьба Бальзаминова».