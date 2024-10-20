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Пример для всего мира: в МГИМО рассказали, как готовят дипломатов

В этом году один из самых престижных вузов страны отметил 80-летний юбилей.
Диана Сирази 2024-10-20 20:20:32
© Фото: Anton Kavashkin, Russian Look, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

На этой неделе свой день рождения отметил один из самых престижных вузов страны. 80-летний юбилей празднует МГИМО - университет, где готовят дипломатов и специалистов по международным отношениям.

И, наверное, за все годы существования института это первый его юбилей, который проходит в обстановке полного краха всего послевоенного миропорядка и отмены правил дипломатии. А ведь он создавался в 1944 году именно для того, чтобы после победы СССР над Германией с помощью высококлассных специалистов выстраивать в Европе архитектуру нового мира. На протяжении десятилетий с этой задачей вуз успешно справлялся.

У каждого учебного заведения есть свои именитые выпускники. Но МГИМО однозначно является рекордсменом. Именно отсюда в большую жизнь и большую политику вышли самые известные послы, министры и даже главы государств. И с таким наследием наблюдать за кризисом  западной дипломатии особенно горько.

О том, как сейчас готовят профессионалов и чем русская школа дипломатии отличается от западной, смотрите в сюжете Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Россия #подготовка #юбилей #дипломатия #МГИМО #день рождения #вуз #Институт
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