Пример для всего мира: в МГИМО рассказали, как готовят дипломатов

На этой неделе свой день рождения отметил один из самых престижных вузов страны. 80-летний юбилей празднует МГИМО - университет, где готовят дипломатов и специалистов по международным отношениям.

И, наверное, за все годы существования института это первый его юбилей, который проходит в обстановке полного краха всего послевоенного миропорядка и отмены правил дипломатии. А ведь он создавался в 1944 году именно для того, чтобы после победы СССР над Германией с помощью высококлассных специалистов выстраивать в Европе архитектуру нового мира. На протяжении десятилетий с этой задачей вуз успешно справлялся.

У каждого учебного заведения есть свои именитые выпускники. Но МГИМО однозначно является рекордсменом. Именно отсюда в большую жизнь и большую политику вышли самые известные послы, министры и даже главы государств. И с таким наследием наблюдать за кризисом западной дипломатии особенно горько.

О том, как сейчас готовят профессионалов и чем русская школа дипломатии отличается от западной, смотрите в сюжете Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».