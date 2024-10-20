Ситуация в мире и военное сотрудничество: что обсуждали главы МО РФ и КНР

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл на Камчатку на обратном пути из Пекина. В начале недели он впервые встретился со своим китайским коллегой Дунь Цзюнем и с заместителем главы Центрального военного совета КНР.

Как отметил Белоусов, у РФ и Китая общие взгляды на ситуацию в мире и перспективы двустороннего сотрудничества. Также благодаря усилиям президентов двух стран и личным теплым отношениям Си Цзиньпина и Владимира Путина , между Пекином и Москвой выстроилось стратегическое партнёрство.

«Дружественные отношения России и Китая сохраняют высокую динамику развития, расширяются про всем направлениям и находятся на беспрецедентном уровне», - заявил глава Минобороны РФ.

Заместитель председателя Центрального военного совета Чжан Юся заявил, что в Китае придают особое значение первому официальному визиту Андрея Белоусова после назначения на должность министра обороны.

В этом году Китай отмечает двойной юбилей: 75 лет с основания республики и установления дипломатических отношений с Россией. По словам Белоусова, наши страны объединяет общий исторический путь. Уже в следующем году предстоит празднование ещё одной знаменательной даты - 80-летия Великой Победы.

О том, как встретили министра обороны РФ в Китае подробнее смотрите в сюжете Константина Коковешникова для программы «Главное с Ольгой Беловой».