Новые объекты и амбициозные задачи: как в Уфе прошел спортивный форум

На этой неделе Уфа приняла гостей со всего мира, в том числе из государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Олимпийские чемпионы, руководители спортивных федераций, тренеры и наставники собрались в Башкирии на форуме «Россия - спортивная держава».

Президент РФ Владимир Путин также приехал на это мероприятие. Глава государства поставил перед россиянами весьма амбициозную задачу – к 2030 году более 70% населения страны должны систематически заниматься спортом.

Если кто-то еще не определился с направлением, то после соревнований в Уфе все сомнения должны отпасть. В рамках форума прошли состязания по баскетболу, боксу, фехтованию, гребному слалому и другим видам спорта.

О том, как Уфа наполнилась спортивной атмосферной, смотрите в сюжете Михаила Чебоненко для программы «Главное с Ольгой Беловой».