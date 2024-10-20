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Новые объекты и амбициозные задачи: как в Уфе прошел спортивный форум

В рамках форум «Россия - спортивная держава», на который приехали гости со всего мира, также прошли масштабные состязания.
Михаил Чебоненко 2024-10-20 19:49:34
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

На этой неделе Уфа приняла гостей со всего мира, в том числе из государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Олимпийские чемпионы, руководители спортивных федераций, тренеры и наставники собрались в Башкирии на форуме «Россия - спортивная держава».

Президент РФ Владимир Путин также приехал на это мероприятие. Глава государства поставил перед россиянами весьма амбициозную задачу – к 2030 году более 70% населения страны должны систематически заниматься спортом.

Если кто-то еще не определился с направлением, то после соревнований в Уфе все сомнения должны отпасть. В рамках форума прошли состязания по баскетболу, боксу, фехтованию, гребному слалому и другим видам спорта.

О том, как Уфа наполнилась спортивной атмосферной, смотрите в сюжете Михаила Чебоненко для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#форум #республика башкортостан #Владимир Путин #шос #брикс #Уфа #Россия - спортивная держава
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