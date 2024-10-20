Times: Британия и ФРГ заключат «историческую» военную сделку

Великобритания и ФРГ планируют подписать «историческую» военную сделку в ближайшее время, передает Times со ссылкой на министра обороны Великобритании Джона Хили.

«Великобритания подпишет историческую оборонную сделку с Германией на этой неделе», - сообщил источник газеты.

Как утверждается, сотрудничество стран обеспечит им проведение совместных военных учений у границы НАТО с РФ на востоке. По предварительной информации, это может быть Эстония и Литва.

Кроме того, соглашение допускает совместную покупку вооружений для увеличения их общего количества. По данным Хили, Великобритания и Германия также смогут более тесно сотрудничать в разработке и производстве современного оружия.

Более предметные переговоры с Брюсселем планируют провести в 2025 году. Министр обороны Великобритании считает эту сделку самым значимым двусторонним соглашением страны после военной сделки с Францией в 2010 году.