Иммунолог оценила пользу антисептиков в сезон гриппа и ОРВИ

Антисептики, безусловно, убивают бактерии, но это не совсем полезно для нашей кожи. Об этом рассказала врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в разговоре со «Звездой».

Наша кожа хорошо функционирует только с помощью комбинаций различных вирусов, бактерий и грибков. На ней постоянно живут микроорганизмы, но в определенном соотношении. Это и позволяет нашей коже чувствовать себя в безопасности, отметила Ярцева.

«Именно комбинация и взаимодействие бактерий и грибков обладает устойчивостью к внешним факторам. Если мы нашу кожу будем постоянно стерилизовать, то нарушим этот барьер», - предупредила иммунолог.

Без устойчивого к бактериям слоя на кожных покровах начинают размножаться грибки, которые сопровождаются зудом и высыпаниями, объяснила врач.

По словам специалиста, изначально антисептики нужны были только в медицине, где нужно работать в стерильных условиях. Например, в хирургии, где важна стерильность, чтобы в рану не попали вирусы и бактерии извне.

«Да, антисептики здесь актуальны, но когда они пришли в широкое распространение, то это не совсем корректно и не совсем правильно. Да, понятно, если вы были в больнице, где есть инфекционно больные, то вы вышли и обработали руки, но также в больницах кроме антисептиков есть специальные увлажняющие кремы, специальное мыло, которые следят за балансом кожи», - поделилась собеседница «Звезды».

Бесконтрольное применение этих средств ведет к сухости кожи, к ее микроповреждениям. Из-за этого начинаются различные дерматиты и заболевания, подчеркнула Ирина Ярцева.

«Лучше просто протирать влажными салфетками или просто мыть обычным мылом. Достаточно даже водой помыть руки. Ваш баланс кожи сам справится с этой инфекцией», - поделилась советом она.

По словам иммунолога, в сезон гриппа и ОРВИ антисептики абсолютно лишняя вещь.