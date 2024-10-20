МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Иммунолог оценила пользу антисептиков в сезон гриппа и ОРВИ

Несмотря на то, что антисептики обеззараживают кожу, в то же время они способны повредить ее.
Виктория Бокий 2024-10-20 17:08:30
© Фото: Olga Sokolova, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Антисептики, безусловно, убивают бактерии, но это не совсем полезно для нашей кожи. Об этом рассказала врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в разговоре со «Звездой».

Наша кожа хорошо функционирует только с помощью комбинаций различных вирусов, бактерий и грибков. На ней постоянно живут микроорганизмы, но в определенном соотношении. Это и позволяет нашей коже чувствовать себя в безопасности, отметила Ярцева.

«Именно комбинация и взаимодействие бактерий и грибков обладает устойчивостью к внешним факторам. Если мы нашу кожу будем постоянно стерилизовать, то нарушим этот барьер», - предупредила иммунолог.

Без устойчивого к бактериям слоя на кожных покровах начинают размножаться грибки, которые сопровождаются зудом и высыпаниями, объяснила врач.

По словам специалиста, изначально антисептики нужны были только в медицине, где нужно работать в стерильных условиях. Например, в хирургии, где важна стерильность, чтобы в рану не попали вирусы и бактерии извне.

«Да, антисептики здесь актуальны, но когда они пришли в широкое распространение, то это не совсем корректно и не совсем правильно. Да, понятно, если вы были в больнице, где есть инфекционно больные, то вы вышли и обработали руки, но также в больницах кроме антисептиков есть специальные увлажняющие кремы, специальное мыло, которые следят за балансом кожи», - поделилась собеседница «Звезды».

Бесконтрольное применение этих средств ведет к сухости кожи, к ее микроповреждениям. Из-за этого начинаются различные дерматиты и заболевания, подчеркнула Ирина Ярцева.

«Лучше просто протирать влажными салфетками или просто мыть обычным мылом. Достаточно даже водой помыть руки. Ваш баланс кожи сам справится с этой инфекцией», - поделилась советом она.

По словам иммунолога, в сезон гриппа и ОРВИ антисептики абсолютно лишняя вещь.

#вирусы #инфекция #врач #иммунолог #наш эксклюзив #бактерии #антисептики #кожа рук
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 