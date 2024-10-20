ЦПВС предупредил о подготовке провокации «Джебхат ан-Нусры»* в Сирии

Террористы запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»* намерены совершить инсценировку применения отравляющих веществ в Идлибской зоне деэскалации, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке главарями террористической группировки "Джебхат ан-Нусры"* провокаций с использованием отравляющих веществ», - сказал он в ходе брифинга.

Уточняется, что террористы собираются провести инсценировку совместно с представителями организации «Белые каски», она планируется в населенных пунктах на юге зоны деэскалации. Ее целью является обвинить официальный Дамаск в использовании отравляющих веществ против мирных граждан.

Возможная дата инсценировки не называется.

* «Джебхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещенная в России.