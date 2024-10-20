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В Харьковской области подорвали Stryker прямым попаданием FPV-дрона

Бронемашину засекли наши разведчики с воздуха.
2024-10-20 14:19:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы группировки войск «Север» уничтожили американский бронетранспортер Stryker ВСУ в Харьковской области. Видео попадания FPV-дрона в бронемашину опубликовало Минобороны России.

Stryker засекли наши разведчики с воздуха. БТР ехал по дороге вдоль лесополосы. Российские военные проанализировали полученные данные и решили ударить по бронетранспортеру.

Вражеская машина была уничтожена прямым попаданием FPV-дрона. Бойцы контролировали прилет БПЛА средствами воздушной разведки в режиме реального времени.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Харьковская область #ВСУ #спецоперация #Stryker #FPV-дрон #Группировка войск Север
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