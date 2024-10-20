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Шестикратный олимпийский чемпион рассказал, что умирает от рака

Метастазы проникли в плечо, таз, бедро, ребра и позвоночник бывшего велогонщика. Крис Хой рассказал, что проживет еще максимум четыре года.
Владимир Рубанов 2024-10-20 13:52:27
© Фото: IMAGO Alex Whitehead SWpix.com

Шестикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по велоспорту Крис Хой сообщил, что ему осталось жить от двух до четырех лет. Спортсмену, по его словам, поставили неизлечимый диагноз - рак в терминальной стадии, пишет The Guardian.

48-летний мужчина рассказал, что проведенное в сентябре сканирование показало наличие опухоли в его плече. Повторное исследование позволило установить, что основная опухоль находится в простате.

Метастазы проникли в плечо, таз, бедро, ребра и позвоночник бывшего велогонщика. Рак достиг четвертой стадии.

«Как бы неестественно это ни казалось, это природа. Мы все родились и все умираем, и это всего лишь часть процесса», - прокомментировал свое заболевание спортсмен.

Хой рассказал, что принимает лекарство, которое поможет ему продержаться как можно дольше.

В своей новой книге «All That Matters» спортсмен написал о том, как в прошлом году у его жены Сарры диагностировали рассеянный склероз. Тогда это показалось ему чрезмерным ударом.

«Это был такой сильный удар, когда ты уже шатаешься. Ты думаешь, что хуже быть уже не может. Ты буквально чувствуешь, что ты на самом дне, и понимаешь: о нет, тебе еще есть куда падать», - написал Хой.

По его словам, его жена испытывает оптимизм от того, что они оба неизлечимо больны, но все равно могут лечиться. У пары, поженившейся в 2010 году, есть сын и дочь.

Хой завоевал свое первое олимпийское золото в 2004 году. Еще три медали высшей пробы он взял в 2008 году и две - в 2012-м. В 2009 году его удостоили звания рыцаря.

#Спорт #Великобритания #онкология #рак #неизлечимая болезнь #велоспорт #смертельное заболевание #Велогонки #Крис Хой
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