Крупный пожар на производстве дверей тушат во Владимирской области

Крупный пожар в эти минуты тушат сотрудники МЧС России во Владимирской области. Загорелся завод по изготовлению дверей в поселке Ручей Ковровского района Владимирской области. Ведомство сообщает, что пламя распространилось на площади 2 400 квадратов.

«На месте работают 31 специалист и 11 единиц техники МЧС России. По предварительным данным, пострадавших нет», - сообщает пресс-служба.

На кадрах с места происшествия видно, что всю местность заволокло дымом, пламя разгорелось как внутри помещения, так и рядом с ним.