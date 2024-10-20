ВС РФ поразили пункты временной дислокации иностранных наемников

Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации в новой сводке о ходе проведения СВО.

Кроме того, нанесено поражение цехам производства беспилотников, местам их подготовки и запуска в Сумской и Харьковской областях.

Также ВС РФ ударили по скоплениям живой силы и военной техники противника в 131 районе.

По данным Минобороны, в общей сложности с начала проведения спецоперации украинские боевики потеряли 646 самолетов, 283 вертолета, 33 966 дронов, 582 ЗРК, 18 740 танков и других боевых бронемашин, 1 478 боевых машин РСЗО, 16 418 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 430 единиц военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.