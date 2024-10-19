На Украине сообщили о взрывах на объектах энергетики Сумской области

Объекты энергетики и инфраструктуры в Сумской области были повреждены ночью с 18 на 19 октября, сообщила областная военная администрация региона.

В результате были обесточены населенные пункты Шосткинского района.

Взрывы в городе Шостка прогремели около полуночи, сообщало издание «Страна».

С утра «Укрэнерго» ввело в Сумской области графики аварийных отключений. Будут обесточены Шосткинский, Конотопский и часть Сумского района.

Сейчас воздушная тревога действует в Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Киевской областях Украины.