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На Украине сообщили о взрывах на объектах энергетики Сумской области

С утра «Укрэнерго» ввело в Сумской области графики аварийных отключений.
Владимир Рубанов 2024-10-19 09:33:30
© Фото: Telegram/Sumy_news_ODA

Объекты энергетики и инфраструктуры в Сумской области были повреждены ночью с 18 на 19 октября, сообщила областная военная администрация региона.

В результате были обесточены населенные пункты Шосткинского района.

Взрывы в городе Шостка прогремели около полуночи, сообщало издание «Страна».

С утра «Укрэнерго» ввело в Сумской области графики аварийных отключений. Будут обесточены Шосткинский, Конотопский и часть Сумского района.

Сейчас воздушная тревога действует в Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Киевской областях Украины.

#в стране и мире #Украина #Шостка #Энергетика #электроснабжение #взрывы #сумская область
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