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Минобороны России сообщило об уничтожении 16 дронов ВСУ за ночь

В небе над Брянской областью перехвачено и уничтожено 13 БПЛА, два - над Ростовской областью и один над Белгородской.
2024-10-19 07:42:33
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Этой ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны России.
Силы противовоздушной обороны сбили 16 дронов ВСУ в небе над территорией РФ.

«Тринадцать БПЛА сбиты над территорией Брянской области, два – над территорией Ростовской области и один – над Белгородской областью», - уточняет оборонное ведомство.

В военном ведомстве также отметили, что националисты для атаки использовали беспилотники самолетного типа.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России, в том числе с применением БПЛА. 

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны #бпла #ВСУ #атака #средства пво
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