МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ремонтники восстановили «Камаз» после прилета FPV-дрона

Починив машину, специалисты усиливают ее комплектами динамической и противодронной защиты.
2024-10-19 06:43:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие ремонтно-восстановительных подразделений группировки войск «Запад» рассказали, как возвращают в строй боевую технику, поступившую к ним с передовой. Например, кабину «Камаза» они реконструировали после попадания FPV-дрона.

«Сидели пассажир и водитель. Они успели выпрыгнуть. FPV вот так прошел насквозь. Это наша работа. Все вытянули, заварили, покрасили», - рассказал техник ремонтной роты с позывным Барин.

Специалисты работают в зоне проведения СВО. Они непрерывно восстанавливают, ремонтируют и модернизируют боевую гусеничную и колесную технику. Починив машину, они усиливают ее комплектами динамической и противодронной защиты.

Почти все удается починить на месте. Дефицита в запчастях и специализированных инструментах нет. Специалисты взаимодействуют с представителями заводов-производителей. Иногда экипажи и расчеты просят каким-то особым образом доработать, внести изменения в свой танк, БМП или пусковую установку.

Ремонтники трудятся в несколько смен. Это позволяет восстанавливать технику круглосуточно. Приведенную в порядок машину проверяют сами специалисты. Они занимают места экипажа и прогоняют ее по пересеченной местности на полигоне.

Сейчас техники проверяют прибывшую с передовой БМП. У нее не критическая поломка - обрыв патрубка системы охлаждения. Ремонт займет 2-3 часа, и машина пойдет в бой. Перед этим ей еще приварят антидроновый каркас, рассказал командир взвода обеспечения с позывным Племяш.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #БМП #СВО #ремонт техники #Восстановление техники #FPV-дрон #группировка войск запад #антидроновая защита
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 