Ремонтники восстановили «Камаз» после прилета FPV-дрона

Военнослужащие ремонтно-восстановительных подразделений группировки войск «Запад» рассказали, как возвращают в строй боевую технику, поступившую к ним с передовой. Например, кабину «Камаза» они реконструировали после попадания FPV-дрона.

«Сидели пассажир и водитель. Они успели выпрыгнуть. FPV вот так прошел насквозь. Это наша работа. Все вытянули, заварили, покрасили», - рассказал техник ремонтной роты с позывным Барин.

Специалисты работают в зоне проведения СВО. Они непрерывно восстанавливают, ремонтируют и модернизируют боевую гусеничную и колесную технику. Починив машину, они усиливают ее комплектами динамической и противодронной защиты.

Почти все удается починить на месте. Дефицита в запчастях и специализированных инструментах нет. Специалисты взаимодействуют с представителями заводов-производителей. Иногда экипажи и расчеты просят каким-то особым образом доработать, внести изменения в свой танк, БМП или пусковую установку.

Ремонтники трудятся в несколько смен. Это позволяет восстанавливать технику круглосуточно. Приведенную в порядок машину проверяют сами специалисты. Они занимают места экипажа и прогоняют ее по пересеченной местности на полигоне.

Сейчас техники проверяют прибывшую с передовой БМП. У нее не критическая поломка - обрыв патрубка системы охлаждения. Ремонт займет 2-3 часа, и машина пойдет в бой. Перед этим ей еще приварят антидроновый каркас, рассказал командир взвода обеспечения с позывным Племяш.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.