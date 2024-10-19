TV4: Швеция передала Бельгии задержанного русскоязычного мужчину

Швеция экстрадировала в Бельгию русскоговорящего мужчину, который подозревается в террористических преступлениях. «Террориста» отправили местным властям на самолете под грифом секретной операции. Передача осуществлялась силами бельгийского спецназа и при участии шведской стороны.

«Он подозревается в террористическом преступлении в другой стране. Он действовал от имени "иностранного органа власти"», - сообщает RT со ссылкой на телеканал TV4.

Шведские полицейские задержали подозреваемого в августе. Мужчине 41 год. По информации телеканала, он имеет гражданство РФ и вид на жительство в европейской стране, что является препятствием для его экстрадиции за пределы ЕС.