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TV4: Швеция передала Бельгии задержанного русскоязычного мужчину

Он подозревается в совершении террористического преступления в другой стране.
Ирина Егорова 2024-10-19 06:34:34
© Фото: Robert Michaeldpa, GlobalLookPress

Швеция экстрадировала в Бельгию русскоговорящего мужчину, который подозревается в террористических преступлениях. «Террориста» отправили местным властям на самолете под грифом секретной операции. Передача осуществлялась силами бельгийского спецназа и при участии шведской стороны.

«Он подозревается в террористическом преступлении в другой стране. Он действовал от имени "иностранного органа власти"», - сообщает RT со ссылкой на телеканал TV4.

Шведские полицейские задержали подозреваемого в августе. Мужчине 41 год. По информации телеканала, он имеет гражданство РФ и вид на жительство в европейской стране, что является препятствием для его экстрадиции за пределы ЕС.

 

#терроризм #Бельгия #Швеция #экстрадиция #подозреваемый
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