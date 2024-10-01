Спецслужбы стран НАТО и Украины готовят в Сирии очередную провокацию с применением химического оружия. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Западные и украинские спецслужбы готовят инсценировку применения химоружия в Сирии», - говорится в сообщении.

Цель, которую преследуют киевский режим и Североатлантический альянс - дискредитация официальных Дамаска и Москвы в ООН и Организации по запрещению химоружия.

Для организации и проведения провокации предполагается задействовать НПО «Белые каски», члены которой неоднократно были уличены в подобных действиях. План предусматривает сброс емкостей с хлором с беспилотников во время нанесения ударов по позициям боевиков в идлибской зоне деэскалации, отметили в СВР.

Ранее в Минобороны России заявили, что Пентагон разрабатывает и модернизирует химические боеприпасы и системы применения химоружия. По словам начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, власти США тратят не менее 10 миллионов долларов на приобретение химических боеприпасов для использования их в зоне боевых действий.