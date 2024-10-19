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Bild: в Берлине задержали планировавшего теракт у посольства Израиля

Злоумышленник оказался гражданином Ливии, которого ранее должны были депортировать из ФРГ, предполагается, что он сторонник ИГИЛ*.
Елизавета Кондрикова 2024-10-19 23:29:04
© Фото: Jens BÃttner, dpa Globallookpress

Немецкая полиция предотвратила возможный теракт у посольства Израиля в Берлине, сообщает Bild. Задержали 28-летнего гражданина Ливии, его считают сторонником «Исламского государства»* (ИГ*).

«Агенты по борьбе с терроризмом перехватили взрывоопасные сообщения. Соответственно ливиец якобы хотел атаковать дипмиссию Израиля в столице, хотя пока неясно, с применением оружия или взрывчатки», - говорится в материале.

По данным СМИ, вечером в субботу 19 октября прошли обыски в немецких городах Бернау и Санкт-Августин, в результате был задержан мужчина по подозрению в поддержке террористической организации, а также обнаружены возможные улики. Полиция продолжают искать доказательства виновности задержанного.

Задержанный въехал в Германию в 2022 году и подал заявление о предоставлении убежища, в чем ему было отказано. Ливийца должны были депортировать на родину, однако тот остался в Бернау нелегально . Завтра он предстанет перед судом за поддержку ИГИЛ*. Правоохранители также будут разбираться, виновен ли дядя предполагаемого террориста.  

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#Теракт #Берлин #Германия #Израиль #Ливия #полиция
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