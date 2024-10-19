«Тайны военной разведки»: самые «секретные» люди рассказали о работе ГРУ

Летучая мышь и красная гвоздика являются символами Главного разведывательного управления, которые знают и уважают военные всего мира. Аббревиатура ГРУ, которая появилась в 1918 году, давно стала символом профессионализма и почти безграничных возможностей Генерального штаба получать информацию в любой точке света. «Звезда» начинает новый проект «Тайны военной разведки» о тех, чьи подвиги остаются под грифом «секретно».

Эксклюзивное интервью о тайнах военной разведки нашему телеканалу дал самый «секретный» адмирал Игорь Костюков, участвовавший во многих важных государственных миссиях. Он был одним из тех, кто обеспечил скрытую от американских спутников и агентуры переброску российского военного контингента в Сирию.

Сегодня Игорь Олегович – начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ. Он без громких слов отвечает на вопрос, который задают тысячи мальчишек - каким же должен быть «резидент» разведки?

«Широкая публика знает об этих людях немного, поэтому эта профессия предполагает наличие большого количества качеств, но это интереснейшее дело. Это работа, которая позволяет отстаивать интересы России», - говорит Игорь Костюков.

Первая из цикла передач серия расскажет о становлении советской военной разведки. В ней можно будет увидеть то, что никогда не показывали широкой публике, например, «личное дело» основателя ГРУ Яна Берзина.

«В соответствии с концепцией, которую разработал Ян Карлович Берзин, значительное внимание уделялось технической разведке, которая добывает информацию о военном потенциале противника, технических разработках, новинках, как сейчас говорят ноу-хау. Были созданы специальные резидентуры, которые занимались исключительно военно-промышленной разведкой», - рассказывает Игорь Костюков.

Сто лет назад, подчеркивает Игорь Костюков, у советского государства союзников не было. Угрозы поступали одна за другой. Так происходит и сейчас. «Тайны военной разведки» - не просто ретроспектива. Авторы проводят параллели между прошлым и нынешними событиями.

В большом интервью начальник Главного управления Генштаба «раскрывает» и планы фашисткой Германии по началу войны. Таким подробностям, о которых многие бы, возможно, никогда и не услышали, посвящено далеко не одно интервью из цикла «Тайны военной разведки». Для некоторых героев, как например для ветерана Евгения Хрисанова, беседа на камеру первая.

«Прежде чем человек поступит в ГРУ, он должен пройти не только отбор, но еще и проверку на практической работе», - говорит Евгений Хрисанов.

В роли ведущих выступят актеры российского кино, которые неоднократно «примеряли» амплуа разведчиков. Большая премьера состоится в предстоящий понедельник в 18:00.