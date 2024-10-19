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Булыга проверил ход капремонта теплосетей военного городка в Подмосковье

Котельную перевели на зимний режим работы, она уже обеспечивает теплом 44 многоквартирных дома, детский сад и три школы.
2024-10-19 15:25:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Андрей Булыга проинспектировал ход выполнения работ по капитальному ремонту теплосетей в военном городке в Подмосковье.

Котельная переведена на зимний режим работы, сейчас она обеспечивает теплом 44 многоквартирных дома, детский сад и 3 школы, сообщил руководитель Департамента эксплуатационного содержания воинских частей и организаций Минобороны РФ Артур Чистяков.

При подготовке к отопительному сезону на котельной сделали ремонт, также провели техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования. Для бесперебойной подачи тепла работы по замене выполняли без ограничения поставок для жителей.

Кроме того, Булыга проверил строительные работы детского сада. Руководитель Департамента эксплуатации сообщил ему, что комплексный ремонт объекта выполняется в соответствии с планом на 2024 год, который утвердил Министр обороны РФ. Сейчас основные работы по ремонту и благоустройству завершены.

После ввода в эксплуатацию современный детский сад сможет принять 150 воспитанников.
Заместитель Министра обороны РФ отметил высокий уровень выполненных работ и обратил особое внимание на соблюдение сроков сдачи объектов.

Материал подготовили Тазетдинова Карина и Николай Баранов. 

#армия #Московская область #военный городок #андрей булыга #Артур Чистяков
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