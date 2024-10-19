ВС РФ поразили энергетическую инфраструктуру и аэродромы на Украине

ВС РФ с помощью оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии поразили объекты топливной и энергетической инфраструктуры, аэродромы, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах. Об этом сообщило Минобороны России.

Кроме того, три реактивных снаряда HIMARS американского производства и 31 БПЛА самолетного типа противника были сбиты средствами ПВО.

Также подразделения «Южной» группировки войск освободили село Зоряное Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения СВО уничтожено: 646 самолетов, 283 вертолета, 33 824 БПЛА, 582 ЗРК, 18 735 танков и других боевых бронемашин, 1 477 боемашин реактивных систем залпового огня, 16 372 орудия полевой артиллерии и миномета, 27 407 военной автоспецтехники.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.