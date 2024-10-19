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Жена Панкратова-Черного опровергла сообщения о его госпитализации

Ранее сообщалось, что актеру сделали операцию.
Владимир Рубанов 2024-10-19 11:33:23
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Супруга актера Александра Панкратова-Черного опровергла информацию о его госпитализации.

«У Александра Васильевича все нормально. Прошедшую неделю снимался в фильме, вчера играл спектакль во Власихе, сегодня в Конаково. Не пугайте зрителей!» - сказала Юлия Монахова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что «на днях» артист попал в больницу. Панкратову-Черному якобы понадобилась операция, потому что у него не разгибались два пальца.

В сообщении говорилось о том, что вмешательство прошло успешно, но ближайшие пару месяцев актеру придется походить с разгибательной шиной.

Народному артисту РФ Александру Панкратову-Черному 75 лет. Он снимался в культовых советских фильмах.

#Кино #театр #Актеры #культура #наш эксклюзив #Александр Панкратов-Черный #Юлия Монахова
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