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Шесть человек погибли и 20 пострадали при ДТП с автобусом в Турции

О гражданстве пассажиров пока ничего не известно.
Владимир Рубанов 2024-10-18 09:01:16
© Фото: Lu Zhe Xinhua, Global Look Press

По предварительным данным, шесть человек погибли и 20 пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции, cообщает CNN Türk.

Авария произошла около 7 часов утра 18 октября на въезде в село Аджипынар на трассе Аксарай - Анкара. Автобус потерял управление и перевернулся.

Предполагается, что водитель не справился с управлением. На место происшествия направлено большое количество полицейских, медицинских и пожарных бригад.

Автобус вез пассажиров из провинции Балыкесир на западе Турции в провинцию Невшехир, где находятся, в частности, достопримечательности Каппадокии. О гражданстве пассажиров пока ничего не сообщается.

#в стране и мире #авария #Турция #Анкара #ДТП #автобус #каппадокия #Аксарай
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