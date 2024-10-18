Нейросеть против человека: какими новыми профессиями овладели роботы

Количество вакансий, в которых требуются навыки работы с искусственным интеллектом увеличилось в 10 раз. Такие результаты исследований за 2023 год приводит популярный сайт по поиску работы. Благодаря развитию технологий, какие-то профессии появляются, какие-то исчезают - роботы составляют конкуренцию сотрудникам.

Например, в искусстве, нейросеть уже овладела навыками художников и музыкантов. Искусственный интеллект, например, дописал за Бетховена десятую симфонию - нейросеть изучила около 50 фрагментов его работ и поставила точку в бессмертном творении.

Робот-художник «Лэти» выступает в качестве напарника настоящим творцам, параметры задает человек, а робот копирует картины великих мастеров.

«Есть такое направление - генеративное искусство, когда художник задает параметры, свой опыт, интересные моменты его жизни», - сказала арт-продюсер Екатерина Чаркина.

По ее словам, в цифровом искусстве искусственный интеллект применяется для визуализации больших компаний, форумов, выставок.

На рынке труда недоверие к искусственному интеллекту постепенно исчезает и появляются запросы на новых специалистов. В нашей стране это - президентский проект: создание новых форм обучения, что в будущем обеспечит технологический суверенитет страны.

Студенты-программисты с первых курсов стажируются в крупных компаниях и получают хорошую зарплату.

«В этом году абсолютную величину померили в 300 тысяч рублей - запредельная зарплата. Спрос на кадры разные, мы для себя выделили несколько: дата аналитики - кто создают, инженеры - внедряют, нужны пользователи этих технологий - кто используют эти решения», - дополнил директор центра развития IT образования и высшей школы программной инженерии МФТИ Алексей Малеев.

Появилась и новая профессия - тренер искусственного интеллекта, которая обучает, подсказывает, где неточности, где стереотипы, учит тактичности нейросеть. Но,есть нюанс, у каждой компании своя этика и свои интересы, особенно, если они пересекаются с политикой.

Герман Клименко в паре с искусственным интеллектом работает еще с 1980-х годов - за десятилетия страна совершила свой скачок в четвертой промышленной, или, как ее называют, цифровой революции.

«Программисты остались программистами, врачи остались врачами, летчики остались летчиками. В геодезии, когда смотрят, что там такое, понятно, что без геолога это не работает. Он является основой. Сейчас без профессионализма со знанием ИИ не работает, но профессионализм сперва», - отметил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, советник президента по вопросам развития интернета (2016 - 2018 гг) Герман Клименко.

Нейросеть говорит нашими голосами, пишет тексты, создает вымышленные образы, дополняет существующие, придумывает профессии будущего. Нейросеть и аналитика данных - это уже часть современной жизни, но, надо признать, что без человеческого интеллекта, искусственный разум не справится.