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Число жертв ДТП с фурой с пиротехникой в Приамурье достигло 4 человек

Причиной смертельной аварии могло стать то, что один из водителей не уступил другому при выезде с второстепенной дороги.
Ян Брацкий 2024-10-18 05:10:08
© Фото: mchs_official, Telegram

До четырех человек возросло количество жертв крупного ДТП в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Сотрудники МЧС России деблокировали и вытянули искореженную легковушку из-под грузовика. В ней были тела женщины и двоих детей 8, 11 лет. При разборе и проливке сгоревших машин обнаружен еще один погибший», - говорится в сообщении.

Личность четвертого погибшего сейчас устанавливается, уточнили в ведомстве.

Напомним, авария произошла накануне вечером на федеральной трассе «Амур». Столкнулись иномарка и перевозивший пиротехнику грузовик. Оба автомобиля сгорели. Водитель большегруза выжил и был госпитализирован.

#Приамурье #ДТП #ГИБДД #МЧС России #фура #пиротехника
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