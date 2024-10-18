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Отстыковку от МКС экипажа SpaceX снова перенесли из-за погодных условий

Возвращение с космической станции переносили уже шесть раз.
Карина Тазетдинова 2024-10-18 22:43:52
© Фото: Astronaut Provided, Nasa, Keystone Press Agency, Global Look Press

Возвращение с МКС на Землю экипажа миссии SpaceX снова перенесено из-за погодных условий возле зон посадки на побережье в штате Флорида в США, сообщили в NASA. На корабле Crew-8 находится четыре космонавта, среди которых россиянин Александр Гребенкин.

Отстыковка от космической станции была запланирована на 20 октября. В заявлении отмечается, что в случае улучшений условий NASA и SpaceX проведут ее не ранее 21 октября в 3 утра 5 минут (10:05 по московскому времени).

В частности, трудности заключаются в ураганах возле Мексиканского залива. Шторм «Хелен» стал одним из крупнейших, за все время наблюдений в этой местности.

Известно, что отстыковка переносилась уже шесть раз. Изначально она должна была произойти 8 октября, после ее планировали на 10,13,14,18 и 20 числа.

#космонавты #мкс #SpaceX #NASA #Александр Гребенкин
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